Toerist overvallen bij Berg Altena

Willemstad – Een toerist is gisteren in de vroege ochtend aangevallen en mishandeld. Dat gebeurde toen hij aan het lopen was bij Berg Altena.

Het gaat om een dader die met bedekt gezicht de man bedreigde en zijn portemonnee afhandig maakte. Daarna sloeg hij de toerist met een scherp object in zijn gezicht.

De politie is een onderzoek gestart en de man is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

