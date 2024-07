Weer en klimaat Toeristenorganisatie CTB organiseert twee sessies over orkaan- en crisisvoorbereiding Redactie 12-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Onlangs heeft de Curaçao Tourist Board (CTB) twee sessies georganiseerd over orkaan- en crisisvoorbereiding voor de toerismesector. Deze sessies werden gehouden in samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling, de Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) en de Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid (DRR).

Met het orkaanseizoen in volle gang, is het volgens CTB van groot belang dat de toerismesector goed voorbereid is. Tijdens deze sessies is essentiële informatie verstrekt die nodig is voor het beheren van situaties tijdens het orkaanseizoen en crisissen in het algemeen.

De sessies waren gericht op partners in de toerismesector, zoals hotels, resorts, appartementen, duikscholen, attracties en anderen, zodat zij beter voorbereid en veerkrachtig kunnen zijn in geval van een crisis.

De lokale gemeenschap wordt aangemoedigd om voorbereid te blijven en officiële kanalen te volgen.

