Toeristische sector Curaçao bezorgt over QR-code

De toeristische verblijfssector op Curaçao maakt zich zorgen over de onlangs aangekondigde maatregelen rond de invoering van de QR-code. Die is te abrupt ingevoerd. Chata, die de hotelsector vertegenwoordigt en CASHA die de belangen van kleine appartementhouders behartigt is bang dat twee testen voor bezoekers voorlopig nog vereist blijft als iemand geen QR-code heeft, maar wel een vaccinatiebewijs.

De hotelpresentaties over de maand september vergeleken met de bezettingscijfers van vóór COVID-19 laat een klein negatief verschil zien van bijna drie procent. Volgens CHATA betekent dit dat september een goede maand is geweest voor de grotere hotels. Dit vanwege het feit dat september traditioneel minder bezoekers oplevert vanwege het laagseizoen.

Belangrijker is dat de hersteltrend zich goed lijkt voor te zetten, waarbij alle ogen gericht zijn op de decembermaand dat doorgaans een van de beste maanden van het jaar is voor Curacao.

Covidtesten

Juli en augustus hebben ondanks de pandemie exceptionele herstelcijfers laten zien. Waarbij juli 2021 zelfs beter heeft gedraaid dan juli 2019. Dit was grotendeels te danken aan de zomervakantieperiode, en ook dat Nederlandse toeristen hun covid-testen nog door de overheid vergoed kregen.

Vooral voor gezinnen is dat een belangrijk argument om wel of niet op vakantie te gaan. De relatief hoge vaccinatiegraad op het eiland heeft ook geholpen, en de situatie rondom nieuwe casussen en patiënten met Covid in het ziekenhuis onder controle zijn.

Hieronder treft u de drie pijlers aan vergeleken met 2020 en 2019, waarop de grotere hotels hun presentaties gemeten worden:

September 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Bezetting 65% 33.2% +95.7% 66.8% -2.7% Hotelkamerprijzen $173.57 $127.65 +36% $138.46 +25.3% Opbrengst per hotelkamer $112.74 $37.57 +200% $92.44 +21.9%

Bezetting



In september 2021 heeft hebben de grotere hotels op Curaçao een bezettingsgraad gehad van 65 procent. Vergeleken met 2020 (ruim 33 procent) is dit een verbetering van bijna 96 procent.

De gemiddelde dagprijs voor een hotelkamer is ook gestegen en wel met 36 procent vergeleken met 2020, naar $173.57. Vergeleken met september 2019, is de prijs zelfs gestegen met ruim 25 procent.

De omzet per beschikbare kamer laat een significante groei zien van maar liefst 200 procent ten opzichte van 2020. Van $37.57 in 2020 naar $112.74 in 2021. En zelfs als de cijfers worden vergelijken met 2019 vóór COVID data, laat de omzet per kamer een duidelijke groei zien van bijna 22 procent.

Curacao is daarnaast vergeleken met de andere Caribische bestemmingen, de op één na hoogste qua hotelbezetting, en dat terwijl het Caribisch gebied wereldwijd het sterkste herstel laat zien. Kortom, een duidelijke en krachtig herstel is zelfs ook vergeleken met andere Caribische vakantiebestemmingen merkbaar.

De gemiddelde bezetting bij de accommodaties van kleine appartementen, vertegenwoordigd door CASHA bedroegen in september 2021 iets meer dan 57 procent. Een daling van ruim zeven procent ten opzichte van augustus. De omzet daarentegen is voor de meeste verhuurders wel iets meer gestegen ten opzichte van augustus.

Herstel nog fragiel

Vorig jaar tijdens de eerste herstel analyses voor wat betreft de toeristische sector werd verwacht dat het 1-3 jaar zouden duren eer de sector er bovenop zou komen en weer op prestaties als begin 2020 zou uitkomen.

Sinds juli dit jaar zien we pas echt tekenen van herstel, en we zien overal de hele linie dat het herstel sneller aantrekt, maar er is ontelbaar veel verlies geleden en alles is nog zeer fragiel.