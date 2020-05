Toespraak Moederdag Eugene Rhuggenaath 10 mei

9 Gedeeld

Gelukkige Moederdag 10 mei 2020

Vertaling van Karin Königs, PapiaKuMi app

Minister President Eugene Rhuggenaath wenst alle moeders van Curaçao een gelukkige Moederdag.

Vandaag is een heel bijzondere Moederdag. In een crisisperiode waarin we thuis blijven, hebben we de deuren nu geopend, zodat we er een leven dat weer een beetje normaler is voor terug hebben gekregen en hopelijk zijn velen van ons vandaag samen met hun moeder.

We hebben ons leven vele weken moeten beschermen en moeders zijn, zoals we weten, de bron van het leven. Moeders spelen ook een belangrijke rol in ons leven. Zij geven liefde, voeding en warmte. Zij nemen een centrale plaats in, hier binnen ons leven op Curaçao. En zoals we weten, zijn moeders de hefboom en de rots in onze samenleving.

Ik ben heel trots als ik zie hoe moeders en vrouwen ons de afgelopen weken geholpen hebben. Collega ministers, leiders en leden van de verschillende commissies, vrijwilligers, onderwijzeressen, maar ook moeders die thuis zijn gebleven met hun familie. Die hun kinderen onderwezen hebben en voor hun families hebben gezorgd.

We kunnen dus terugkijken met een positief perspectief en daarom, uit naam van de regering van Curaçao, een hartelijk dank je wel. Gefeliciteerd met jullie dag en God zegene u op Moederdag.

