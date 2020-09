TUI gaat met tussenstop vliegen op sommige dagen

30 Gedeeld

Willemstad – TUI fly gaat Montego Bay in Jamaica en Punta Cana in de Dominicaanse Republiek verbinden met Curaçao als tussenstop.

Afgelopen winter liepen die bestemmingen nog via Aruba. TUI zet op de vluchten een Boeing 787-8 Dreamliner in. Het is niet mogelijk om een los ticket tussen Curaçao en Montego Bay/Punta Cana te kopen. Je moet eerst naar Amsterdam.

De wijziging van Aruba naar Curaçao heeft te maken met meer vraag naar Curaçao als vakantiebestemming.

