Twee doden op Bonaire aan covid19

KRALENDIJK – Op Bonaire zijn twee patiënten gisteren overleden aan de gevolgen van Corona. In totaal zijn sinds het begin van de coronacrisis 14 mensen bezweken aan de gevolgen van het virus.

Er verblijven in totaal 22 patiënten in het ziekenhuis door Covid-19. Zestien op de afdeling en vijf op de intensive care. Eén patiënt is overgebracht naar Aruba en vijf liggen in het ziekenhuis in Colombia.

De testratio op Bonaire is nog steeds hoog, gisteren testten zes mensen positief op een aantal van 18 uitgevoerde coronatesten. Een testratio derhalve van 33 procent.

Lees ook: