Tweede besmetting op Saba

11 Gedeeld

Willemstad – Amper twee dagen na het eerste geval is een tweede patiënt op Saba positief getest op het coronavirus.



Volgens de gezaghebber van het eiland is er een verband tussen de twee besmette personen, maar hij gaf niet aan wat die relatie dan is. Het eiland heeft direct na de eerste patiënt op zaterdag zware maatregelen getroffen.



Zo mogen bewoners de deur niet meer uit om boodschappen te doen. Wel kunnen zij per e-mail, telefoon of WhatsApp boodschappen bestellen die later thuis worden bezorgd.