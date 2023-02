Tweede Kamer neemt motie PVV om Tula te weren in het herdenkingsjaar niet aan

DEN HAAG – De Tweede Kamer stemden gisteren niet in met de motie van Kamerlid Martin Bosma over Tula. De PVV’er wil geen eerherstel van de Curaçaose vrijheidsstrijder.

Volgens Bosman was Tula verantwoordelijk voor de dood van de Nederlandse schoolmeester Gerrit Sabel tijdens de Curaçaose slavenopstand onder leiding van Tula.

De PVV wil geen cent uitgeven aan de slavernij herdenking, een bewustwoordingsfonds en een slavernijmuseum.

Tijdens het debat waarin de motie werd ingediend gaf minister Robbert Dijkgraaf repliek aan Bosman, die even daarvoor in klein detail de gruwelijkheden van de dood van de witte onderwijzer Sabel had neergelegd.

Dijkgraaf prees het vermogen van de PVV’er om gruweldaden uit die tijd beeldend te beschrijven en hoopte dat Bosman dezelfde verbeeldingskracht zou gebruiken om de gruweldaden te beschrijven die tot slaafgemaakte mensen overkwam in die tijd.

De motie van Bosma kreeg gisteren alleen steun van PVV, JA21, Forum voor Democratie en de Groep Haga.