Un komiensi nobo moet 120 jongeren op Curaçao weer aan het werk krijgen

WILLEMSTAD – 120 jongeren zonder diploma krijgen een mogelijkheid om toch aan de slag te gaan en werk te krijgen. Funditut en EduDesign Caribbean hebben de handen ineen geslagen om dat voor elkaar te krijgen.

In het project Un komienso nobo doen kandidaten gedurende een leerwerk-traject ervaring op, en deze ervaring is het uitgangspunt om te kunnen kwalificeren. In plaats van zakken of slagen kan door middel van het kijken naar competenties ook bepaald worden wat iemand kan en wat hij of zij nog eventueel, op een werkplek, bij moet leren om gekwalificeerd te worden.

Un komienso nobo wordt gefinancierd vanuit het criminaliteitsfonds.