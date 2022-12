Update – moord Curaçaose vrouw Rotterdam: twee arrestaties

ROTTERDAM – De politie van Rotterdam heeft vanmiddag twee mannen van 44 en 52 jaar aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij een schietpartij in een woning in Rotterdam-Zuid. Daarbij kwam gisteren de 43-jarige Curaçaose Marianella Seintje om het leven.

Het incident vond gisteren aan het begin van de avond in een woning in de Rotterdamse wijk Vreewijk.

De politie denkt dat een 44-jarige verdachte, Julien M. de vrouw om het leven bracht. Hij wordt door de politie verhoord. Een 52-jarige verdachte werd in zijn woning aan de Jufferkade in de Maasstad opgepakt. Agenten troffen daar een wapen aan. Wat zijn rol precies is geweest wordt nog onderzocht.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding van het schietincident was. De politie houdt meerdere scenario’s open.