UTS: prepaid bellen is verliesgevend

Willemstad – Prepaid bellen is verliesgevend. Dat zegt UTS in een rechtszaak over behoud van het beltegoed.

Klanten van UTS eisten gisteren in kort geding dat hun beltegoed niet eerder wordt afgepakt, dan de gebruikelijke geldigheidsduur. Maar volgens de telecomproviders zijn de kosten zo hoog, dat zij niet anders kan.

Jaarlijks moet UTS per simkaart 92 gulden aan Bureau Telecom betalen en het in standhouden van een prepaidnummer zou ook nog eens 121 gulden kosten. De burgers zien het inkorten van de geldigheidsduur van het beltegoed als diefstal. Uitspraak over twee weken, 24 november.