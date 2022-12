Vakvereniging geschiedenis docenten Nederland: geef kinderen vanaf 7 jaar les over slavernij

AMSTERDAM – Er moet op school meer en vroeger aandacht komen voor de erfenis van slavernij. Basisschoolkinderen zouden al vanaf een jaar of 7 moeten leren over het koloniaal verleden. Daarvoor pleit de voorzitter van de vakvereniging van geschiedenisdocenten, Marjan de Groot-Reuvekamp, in De Telegraaf.

“Kritisch omgaan met informatie over ons eigen verleden, daar kun je het beste al vroeg mee beginnen”, zegt De Groot-Reuvekamp, die meedenkt over hoe het nieuwe ’burgerschapsonderwijs’ wordt ingevuld.

“Mensen zijn vaak een beetje angstig om zulke zaken met jonge kinderen te bespreken. Maar uit ervaring en onderzoek weet ik dat kinderen geschiedenis super interessant vinden, zolang je maar taal gebruikt die ze begrijpen.”

Na de slavernijexcuses van het kabinet werd aangekondigd dat slavernij, het koloniale verleden, racisme en discriminatie “een stevige plek” in het onderwijs moeten krijgen.