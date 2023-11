Van Venezuela naar Curaçao: ‘Droomhuis Gezocht’ eindigt met bijzondere aflevering

In de slotaflevering van het televisieprogramma ‘Droomhuis Gezocht helpen presentatoren Carrie ten Napel en Dionne Stax het koppel Juan en Christine bij het zoeken naar een huis op Curaçao. Juan, oorspronkelijk uit Venezuela, en zijn partner Christine, die nog nooit op het eiland waren geweest, zoeken een woning om dichter bij zijn familie te zijn en de Caribische levensstijl te ervaren.

Tijdens de aflevering, die op 20 november werd uitgezonden en op NPO1 is terug te kijken, verkent Ten Napel het eiland, terwijl Dionne Stax het stel begeleidt bij hun huizenjacht. Ten Napel deelt dat ze in ‘Droomhuis Gezocht’ altijd inspelen op de interesses van de koppels met diverse activiteiten. Samen met Shirley, een Nederlandse bewoonster van Curaçao, wandelde ze door de wijk Scharloo in Willemstad. Deze minder bekende wijk toont een ander gezicht van de stad, waar Shirley met haar wandelingen geld inzamelt om lokale mensen in nood te helpen. Juan en Christine, met een christelijke achtergrond, zijn geïnteresseerd in vrijwilligerswerk op het eiland.

Een ander opmerkelijk moment in de aflevering is het bezoek aan dierenarts Odette, die zich inzet voor de verzorging van exotische dieren op Curaçao. Ten Napel vertelt over een bijzondere ervaring waarbij ze hielp een schildpad terug te zetten in de natuur, een ervaring die eerder ook door kroonprinses Amalia werd gedeeld. De presentatrice benadrukt de unieke ervaringen op het eiland, variërend van de lokale fauna tot de cultuur en geschiedenis.

De aflevering belooft een intrigerende mix te zijn van de zoektocht naar een droomhuis, het verkennen van de minder bekende kanten van Curaçao en het tonen van de rijke cultuur en natuur van het eiland. Kijkers kunnen zich verheugen op een aflevering die verder gaat dan alleen de zoektocht naar een huis en dieper duikt in het hart van Curaçao.