Dit Vandaag wordt dan eindelijk een nieuwe regering ingezworen op Curaçao. Vanmiddag om 12 uur is het zover in het Paleis van de Gouverneur. Het kabinet van Glimar ‘Pik’ Pisas treedt aan met het ministerie van Economische Ontwikkeling en Justitie nog zonder eigen minister. Vijf ministers waren bij de laatste verkiezing gekozen in het parlement en zijn gisteren vervangen in de Staten