Vandaag uitspraak in grootste corruptieschandaal van Aruba

ORANJESTAD – Vandaag is de uitspraak in het grootste corruptieschandaal ooit op Aruba, de strafzaak Avestruz. De rechter, die speciaal voor deze zaak uit Nederland is gekomen, spreekt vonnis tegen elf verdachten, waaronder hoofdverdachte voormalig minister en huidig parlementslid voor de AVP-partij, Benny Sevinger.

Sevinger was volgens het OM spin in het web en essentiële schakel die de grootschalige corruptie mogelijk maakte. Naast Sevinger horen ook ex-coördinatoren en ex-directeuren van verschillende overheidsdepartementen en zakenmensen wat hun lot zal zijn.

Sevinger

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen Sevinger. Hij was minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke ordening. In de ogen van het Openbaar Ministerie heeft de oud-minister zich schuldig gemaakt aan omkoping, fraude met overheidsmiddelen, machtsmisbruik, witwassen en verduistering.

Sevinger zou op verschillende manieren gesjoemeld met overheidsterreinen en illegaal verkregen erfpachtrechten ten tijde van het kabinet Mike Eman, tussen 2009 en 2017.

Bovendien eiste het Openbaar Ministerie dat Sevinger uit het passief kiesrecht wordt gezet en zijn recht om welke functie dan ook te bekleden voor de maximale periode verliest. Als de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie volgt, zal dit voor een periode van tien jaar zijn.

Er zal ook een onteigeningsprocedure tegen hem worden gestart voor een bedrag van bijna één miljoen florin. Sevinger heeft Aruba volgens het OM veel schade berokkend en dat wordt hem bijzonder kwalijk genomen.

Sussebeek

Het Openbaar Ministerie eiste ook straf tegen verdachte Sussebeek, voormalig ambtenaar van Openbare Werke. Een gevangenisstraf van vier jaar voor omkoping en witwassen. Daarnaast eiste het Openbaar Ministerie de inbeslagname van een bedrag van 1,3 miljoen dollar dat in beslag was genomen bij een bank in Curaçao.

Volgens het Openbaar Ministerie is Sussebeek degene die het grootste illegale voordeel heeft behaald zoals duidelijk werd in het onderzoek Avestruz. Hij heeft geprofiteerd van zijn relatie met de minister en zichzelf verrijkt ten koste van de Arubaanse gemeenschap, denkt het OM.

Andere verdachten

Verdachte Arends hoorde een straf van drie jaar en een maximale boete van 25 duizend florin tegen hem eisen. Hij wordt beschuldigd van het oplichten van het land Aruba via verschillende projecten en van omkoping van de minister.

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen van twee jaar en maximale boetes van 25 duizend gulden geëist tegen de verdachten Mansur, Werleman en Nuñez. Ze worden ook beschuldigd van oplichting en vervalsing.