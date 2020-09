Veel regen en onweer voor Curaçao

Willemstad – De Meteo heeft vanochtend wederom een code geel afgegeven voor zware onweersbuien. Deze is ondertussen ingetrokken.

Het was qua weer een onrustige nacht, zo was er vannacht kort een code oranje van kracht voor Bandabou door een zware overtrekkende onweersbui. Er is geen significante schade gemeld.

Curaçao is nog steeds onder de invloed van een storing in de regio die zorgt voor veel bewolking en enige buienactiviteit. De meeste activiteit blijft echter ten noorden van ons.

Een bui kan niet uitgesloten worden gezien we nog onder de invloed zijn van dit systeem en dat zorgt voor vochtigheid en instabiliteit.

Het is half tot zwaar bewolkt met een kans op een plaatselijke bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal over het algemeen matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen).

