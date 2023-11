Veiligheidsdienst Curaçao oefent in Fort Amsterdam

WILLEMSTAD – Het Korps Commandotroepen KCT heeft gisteren geoefend in Fort Amsterdam samen met de Veiligheidsdienst Curaçao VDC. Hierbij werden situaties nagebootst waarbij directe actie nodig is, desnoods met geweld.

Het Korps Commandotroepen (KCT) is een speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht in Nederland. Deze eenheid bestaat uit hoog opgeleide militairen die gespecialiseerd zijn in speciale operaties, zoals directe acties, speciale verkenningen en militaire bijstand. Het KCT is vergelijkbaar met andere speciale eenheden zoals de Britse SAS of de Amerikaanse Navy SEALs.

De leden van het Korps Commandotroepen worden getraind in een breed scala van militaire en survivalvaardigheden, waaronder parachutespringen, duiken, bergbeklimmen en gevechtstechnieken. Ze zijn ook getraind in het opereren in verschillende klimaten en omgevingen, van arctische kou tot woestijnhitte.

Het KCT wordt ingezet bij missies waar gewone militaire eenheden niet toereikend zijn. Dit kan zijn vanwege de complexiteit, het hoge risico of de gevoeligheid van de operatie. Ze worden bijvoorbeeld ingezet voor antiterrorisme-operaties, evacuaties van burgers in conflictgebieden, of het verzamelen van inlichtingen achter vijandelijke linies.

Het korps heeft een lange geschiedenis en heeft deelgenomen aan diverse internationale missies, waaronder in Afghanistan en de Balkan. De selectie en training voor het KCT is uiterst intensief en uitdagend, en slechts een klein percentage van de kandidaten voltooit de opleiding met succes.