Venezolaans duo opgepakt voor smokkel

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Personeel van de Divisie Georganiseerde Misdaad heeft gisterochtend in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee huiszoekingen verricht, schrijft het Antilliaans Dagblad. Deze invallen houden direct verband met een strafrechtelijk onderzoek naar poging tot moord, mensenhandel en drugssmokkel.

Er zijn twee Venezolaanse mannen aangehouden. Ook zijn drugs en mobiele telefoons in beslag genomen. In de woningen waren ook enkele personen aanwezig die niet over de nodige documenten beschikten om op het eiland te verblijven. Het duo dat voor poging tot moord, mensenhandel en drugssmokkel is aangehouden, is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van nader onderzoek in de zaak.

