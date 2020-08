Vermiste man gevonden

Foto – Defensie Caribisch Gebied

Willemstad – Militairen van de Compagnie in de West hebben vanochtend 05:30 na een intensieve zoektocht van enkele dagen het lichaam gevonden van de 72-jarige vermiste persoon op Curaçao.

De 72-jarige man ging zaterdagochtend wandelen, maar verdwaalde. Hij nam een keer contact op met zijn familie om te vertellen dat hij verdwaald was, maar daarna werd er niets meer van hem vernomen. Zijn lichaam werd gevonden in staat van ontbinding. De politie sluit een misdrijf uit en zegt dat zijn overlijden als een natuurlijke dood is bestempeld.



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

