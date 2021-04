Vermogensdelicten op Bonaire namen af, geweldsdelicten namen toe in 2020

3 Gedeeld

KRALENDIJK – Het aantal vemogensdelicten op Bonaire is in 2020 met 20 procent gedaald. De daling past in de trend vanaf 2017. Inbraken in auto’s nam 32 procent af. Inbraken in hotels, resorts en vakantieappartementen daalde zelfs met 80 procent.

Geweldsdelicten namen vorig jaar vier procent toe. Verreweg de meeste geweldsdelicten, negentig procent, gaan over bedreiging, mishandeling en huiselijk geweld.