Vertrek 400 bursalen onzeker

8 Gedeeld

Willemstad – Het is nog maar de vraag of de bijna 400 bursalen die in Nederland willen studeren ook kunnen gaan. Corona maakt dat allemaal onzeker.

In het Antilliaans Dagblad legt de stichting studiefinanciering SSC uit dat als er gevlogen mag worden de begeleiding van studenten best lastig kan worden. Ook het doorschuiven van kamers door oude studenten om plaats te maken kan door Corona moeilijker worden.

De 400 bursalen hebben een brief gekregen met tekst en uitleg van SSC. De studenten reizen op z’n laatst op 30 juli naar Nederland met een speciale bursalenvlucht, als er mag worden gevolgen.

Lees ook: