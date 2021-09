Vier premiers bij vergadering VN

9 Gedeeld

WILLEMSTAD – Alle vier premiers maken dit jaar deel uit van de beperkte delegatie van het Koninkrijk bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).

De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes, haar Curaçaose ambtgenoot Gilmar Pisas en Silveria Jacobs van Sint Maarten zullen de Nederlandse premier Mark Rutte deze week begeleiden in New York, schrijft het Antilliaans Dagblad. Rutte spreekt vrijdag de vergadering toe. Vanwege Covid-19 is de delegatie van het Koninkrijk beperkt.

