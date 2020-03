Vijf van de zeven geteste passagiers en bemanningsleden besmet met corona virus

42 Gedeeld

Willemstad – De gezondheidsautoriteiten hebben zojuist op een persconferentie in Willemstad bekend gemaakt dat de drie bemanningsleden en vier passagiers inderdaad getest zijn waarvan 5 positief zijn met het coronavirus. Van 1 test kon dat niet met zekerheid gezegd worden. Één test was negatief.

Het Cruiseship MS Braemar mocht gisteren aanmeren, maar passagiers en bemanning werd verboden van boord te gaan. Na het uitvoeren van de tests is het schip hoogstwaarschijnlijk vertrokken naar Barbados, waar de reis ook begon, de autoriteiten daar zijn ingelicht. Het is niet bekend of het schip daar mag aanmeren.

Op Curacao is nog geen besmetting of verdenking geconstateerd.