Vijftien nieuwe coronacases

Willemstad – Vijftien nieuwe coronabesmettingen op Curaçao. Daarvan zijn er drie geïmporteerde cases, de rest zijn lokale besmettingen.

Van de lokale besmettingen is bij drie nog geen link ontdekt naar een bestaand cluster. Vier personen zijn genezen en de persoon die in het ziekenhuis lag is weer thuis. Het aantal actieve cases op Curaçao is nu 75.

