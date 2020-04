16 Gedeeld

Willemstad – De Kustwacht heeft vrijdagmiddag een vissersboot met drie bemanningsleden staande gehouden.



De boot was buiten de territoriale wateren van Curaçao geweest en dat mag niet vanwege corona. Varen tussen Curaçao en Venezuela is sinds eind vorige maand niet meer toegestaan.



Bij terugkeer is de boot in beslag genomen. De drie mannen hoeven niet in quarantaine, omdat ze niet aan Venezolaanse wal zijn geweest.