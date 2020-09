Vliegticket KLM mag kosteloos geannuleerd of gewijzigd

126 Gedeeld

Schiphol – Klanten van KLM mogen hun ticket vanaf nu, om welke reden dan ook, kosteloos annuleren of omwisselen in een voucher of in contant geld. Dit geldt voor tickets met een vertrekdatum tot en met 31 maart 2021, meldt de luchtvaartmaatschappij.

