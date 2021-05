Volledige gevaccineerd? Dan zonder PCR-test naar Bonaire

WILLEMSTAD/KRALENDIJK – Ben je volledig gevaccineerd, dan kun je zonder een negatieve PCR-test te overleggen vanaf Curaçao of Aruba reizen naar Bonaire. Dat laat gezaghebber Edison Rijna weten.

Vanaf 1 juni kan iemand vanaf Curacao of Aruba zonder test naar Bonaire afreizen. Je bent volledig gevaccineerd als je twee prikken hebt gehad en je laatste prik langer dan twee weken geleden is. Volgens de gezaghebber wordt door Aruba en Curaçao onderzocht of dit ook andersom kan. Vooralsnog is een negatieve PCR-test wel verplicht bij het inreizen vanaf Bonaire naar Aruba en Curaçao.

