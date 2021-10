Voormalig Arubaanse minister Paul Croes in cassatie

8 Gedeeld

ORANJESTAD – Voormalig minister Paul Croes gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Hij kan zich niet vinden in de manier waarop de rechtbank heeft geoordeeld over zijn ambtelijke corruptie en meent dat er vormfouten zijn gemaakt.

De oud-minister werd tot tweemaal toe veroordeeld tot een gevangenisstraf. In Eerste Aanleg vier jaar, in Hoger Beroep drie jaar. Behalve ambtelijke omkoping, heeft Croes ook ruim twee ton wit gewassen, zijn ambt misbruikt en deed hij dat georganiseerd, met anderen. Zijn verdediging wil tijdens de cassatie laten toetsen of het hele onderzoek wel rechtsgeldig is uitgevoerd en of de tachtig dagen eenzame opsluiting niet neerkomt op marteling.

