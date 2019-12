18 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Maureen Verginie is gisteren opnieuw in het gelijk gesteld door de rechtbank. De vrouw liep in 2014 een dwarslaesie op door een omvallende muur bij het carnaval.

Curaçao moet haar een schadevergoeding betalen. Eerder won ze al in kort geding, nu is de uitspraak in een bodemprocedure. Verginie heeft ruim 2,7 miljoen gulden schadevergoeding geëist. Een deskundige gaat kijken of dat bedrag redelijk is. 20 Januari wordt de zaak voortgezet.