Weekend update Covid-19 Aruba, Bonaire en Curaçao

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

Op Curaçao zijn sinds afgelopen woensdag acht mensen overleden die positief getest waren. Ook ligt het ziekenhuis op het eiland vol. Er zijn inmiddels negen mensen die positief getest zijn overgeplaatst naar het ziekenhuis op Aruba. Het aantal actieve besmettingen steeg de afgelopen dagen met ruim vier procent naar bijna 4800.

Gisteren zijn op Curaçao 966 mensen getest. Van hen kregen 176 mensen een positief resultaat.

Er liggen nu 129 mensen in het ziekenhuis, waarvan 44 op de intensive care. Doordat het ziekenhuis op Curaçao vol is zijn er ook negen mensen van Curaçao overgeplaatst naar het ziekenhuis op Aruba. Ook herstelden er weer 116 mensen.

Curaçao heeft momenteel 4768 actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

Op Aruba is afgelopen weekend de tienduizendste persoon positief getest. Het aantal actieve gevallen is iets naar beneden gegaan. De afgelopen dagen is er niemand bezweken die positief getest is. Wel liggen er weer iets meer mensen in het ziekenhuis.

Gisteren zijn er op Aruba 958 mensen getest. Hiervan kregen 34 mensen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu 38 mensen die positief getest zijn. Vijftien van hen liggen op de intensive care. Ook zijn er weer zestig mensen hersteld.

Aruba heeft nu 547 actieve gevallen van Covid-19.

Bonaire

Het aantal actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire is de afgelopen dagen met bijna 60 procent gedaald ten opzichte van afgelopen donderdag. Ook het aantal positief getesten die in het ziekenhuis lag is gedaald, vier minder dan een paar dagen geleden.

Gisteren zijn er negen mensen getest op Bonaire. Twee mensen kregen een positief resultaat.

Er verblijven in totaal zeventien mensen in het ziekenhuis door Covid-19. Tien personen zijn in het ziekenhuis op Bonaire, waarvan vijf met intensieve zorg. Twee personen liggen in het ziekenhuis op Aruba en vijf in het ziekenhuis in Colombia. Ook zijn er weer twee mensen hersteld.

Bonaire heeft nu 109 actieve gevallen van Covid-19.

