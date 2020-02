Weer totale black-out op Curaçao

562 Gedeeld

Op Curaçao is vanochtend rond 9 uur de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder. Oorzaak is een veiligheidsvoorziening die alle machines heeft stilgelegd.

“En dat is weer het gevolg van fluctuaties in het net”, zegt Darick Jones. De directeur van Aqualectra zegt dat de veiligheidsingreep begon in de MAN-dieselcentrale op het Isla-terrein.

“Gisteravond hadden we het probleem al geconstateerd, maar de oplossing nog niet gevonden. Vanochtend greep het systeem zelf in. Onze prioriteit gaat nu naar het weer terugbrengen van de stroom in de wijken, daarna gaan we opnieuw naar de oorzaak op zoek”, aldus Jones

Dat terugbrengen duurt voorlopig nog even, pas na het middaguur wordt duidelijk hoe snel dat ‘opbouwen’ kan plaatsvinden, zonder dat de stroom opnieuw uitvalt.

Op 4 november vorig jaar viel ook al alle stroom uit, toen vanwege een brand in een transformatorhuis op het Isla-terrein. “de problemen die we nu hebben, staan daar los van”, aldus de directeur van Aqualectra.