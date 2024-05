Weer en klimaat Zee bij Grote Knip is niet meer blauw Dick Drayer 05-05-2024 - 2 minuten leestijd

Grote Knip

WILLEMSTAD – Veel stranden in Bándabou zijn vandaag niet toegankelijk. Verschillende baaien hebben te lijden van modderstromen, zoals Grote Knip. Daar is het turqoise blauwe water veranderd in een bruine modderpoel.

In het gebied van Westpunt kon men de grote hoeveelheid water zien wegvloeien naar de zee, terwijl grote bomen op de wegen vielen. Brandweer en andere nooddiensten volgen de situatie nauwlettend.

De overheid adviseert om de stranden aan de westkust van Curaçao niet te bezoeken en te vermijden om in Bándabou op verzadigde grond te lopen, vanwege het overtollige water dat een weg naar zee zoekt.

Aanhoudend

Er viel gisteren meer dan vijftig millimeter regen in het gebied van Bándabou als gevolg van aanhoudende regenbuien die sinds de vroege uren van de ochtend voornamelijk het westen van Curaçao troffen.

Dit veroorzaakte schade en overlast in Sta. Cruz, Lagun, Tera Kòrá, Barber en Pannekoek. In het gebied van Hòfi Mango moest de politie een familie bijstaan. Tot nu toe zijn er geen verdere incidenten gemeld. De autoriteiten beoordelen de schade in de getroffen gebieden.

Meteo

Sinds afgelopen vrijdag had de Meteorologische Dienst al voorspeld dat er veel regen op komst was. Voor vandaag is het directe risico op wateroverlast afgenomen, maar men wordt nog steeds aangespoord om de berichten van de Meteorologische Dienst te volgen, aangezien er in de komende dagen nog aanzienlijke hoeveelheden regen kunnen vallen die voor overlast kunnen zorgen. Dit geldt zowel voor Bándabou als voor Bándariba.

De Meteorologische Dienst kan ongeveer drie uur van tevoren aangeven in welke gebieden de regen zal vallen. Als dezelfde hoeveelheid regen die in Bándabou is gevallen, ook Bándariba treft, zal dit aanzienlijke overlast veroorzaken in het bovenste deel van Curaçao.

Premier Pisas heeft gisteravond vergaderd met het rampenteam om voorbereidingen te treffen voor vandaag, Er wordt nog meer regen verwacht.