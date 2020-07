Zes gegadigden voor Kura Hulanda

10 Gedeeld

Willemstad – Alles wijst er op dat Kura Hulanda geveild gaat worden. Dat zegt in ieder geval de Èxtra in haar ochtendeditie. Zowel de locatie in Otrobanda als op Westpunt.

Het voormalige hotel/resort van Jacob Geltdekker verkeert al sinds 2013 in moeilijkheden en is toen ook failliet verklaard. Maar de Horeca bleef open. Volgens Èxtra zijn er maar liefst zes gegadigden die het hotel willen kopen. De veiling wordt opgezet door Korpodeko, MCB en Girobank. Curator is advocaat Aron de Winter.

