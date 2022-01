Zes tot acht jaar cel geëist voor brandstichters belastingkantoor

9 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie heeft gisteren zes tot acht jaar celstraf geëist tegen drie verdachten voor hun betrokkenheid bij de brand van het belastingkantoor in augustus 2019.

Het gaat om één Haïtiaan en twee Venezolanen. Zij handelden in opdracht van een bouwondernemer met belastingschulden die eerder al veroordeeld werd tot tien jaar gevangenisstraf.

De drie die gisteren terechtstonden waren niet aanwezig bij hun zaak. De twee Venezolanen zaten op verzoek van Curaçao vast in Venezuela, maar werden vrijgelaten en zijn sindsdien spoorloos. Venezuela wil niet meewerken aan hun opspring en uitlevering.

De Haïtiaan is ook spoorloos en verschuilt zich in Haïti. De schade aan het belastingkantoor aan de Regentesselaan bedroeg ruim 42 miljoen gulden. De uitspraak is over drie weken.

