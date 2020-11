Zestig nieuwe coronabesmettingen op Curaçao vandaag

6 Gedeeld

Willemstad – Negen mensen zijn genezen. Daarmee komt het aantal actieve cases nu uit boven de 600, op 640 totaal.

Van de nieuwe gevallen is van vijftien personen de besmettingsbron bekend, van de rest wordt dit nog onderzocht. Er is één iemand ontslagen uit het ziekenhuis en één iemand van de intensive care teruggeplaatst naar de gewone corona afdeling.

Zes personen zijn vandaag opgenomen in het ziekenhuis, één daarvan is meteen opgenomen op de intensive care. Iemand die al in het CMC lag, met Covid, is ook opgenomen op de intensive care. Dat brengt het aantal personen in het ziekenhuis nu op 13, 3 daarvan liggen op de intensive care.

