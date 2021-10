Ziggo TopSport zet Liemarvin Bonevacia in de ‘spotlight’

2 Gedeeld

Liemarvin Bonevacia | Foto: Ziggo Sport / The Media Brothers

HILVERSUM – Vrijdag 15 oktober is Liemarvin Bonevacia op de Nederlandse televisie te zien in gesprek met Ziggo TopSport presentator Frank Evenblij.

Evenblij duikt in de aflevering in de jeugd en carrière van de Curaçaose sprinter. Liemarvin Bonevacia vertelt dat hij het in eerste instantie eigenlijk helemaal niet zag zitten om op atletiek te gaan.

“Mijn tante en mijn moeder pushten mij in atletiek, maar ik zei: ‘rennen, rennen, rennen. Een paar rondjes rennen? Het slaat nergens op.’ En toen ik begon, wonnen de meisjes van mij. Toen zei ik: ‘nee, ik ga iets doen om te winnen!’”

Het programma geeft topsporters het grote podium dat ze verdienen om hun verhaal te vertellen en is te zien om 22.00 uur Nederlandse tijd op Ziggo sport.

