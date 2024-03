Politiek Zita Jesus-Leito neemt afscheid van PAR en neemt zetel mee Redactie 2024-03-28 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Zita Jesus-Leito heeft in een gezamenlijke brief met fractievoorzitter Quincy Girigorie aangekondigd de PAR-fractie te verlaten en haar zetel mee te nemen. Jesus-Leito zal haar politieke carrière als onafhankelijk parlementariër voortzetten. De aankondiging markeert volgens de brief een uniek moment in de geschiedenis van PAR.

Na een reeks gesprekken en overleggen in het kader van het herpositioneringsproces van PAR voor de aankomende verkiezingen in maart 2025, kwam naar voren dat de visies van de partijleiding en Jesus-Leito over het tijdstip en de manier van uitvoering niet overeenkwamen.

Ondanks deze verschillen hebben de partijen een gezamenlijke beslissing genomen om op vriendschappelijke wijze uit elkaar te gaan, waarbij ze trouw blijven aan de ideologieën van de partij. “Dit is een unicum; in het verleden waren dergelijke beslissingen vaak het gevolg van drastische meningsverschillen,” aldus Jesus-Leito en Girigorie.

Jesus-Leito heeft jarenlang met toewijding gediend, zowel aan het land als aan de PAR-partij, door zowel goede als slechte tijden. De partij erkent de noodzaak van verandering om beter te kunnen dienen in een nieuw tijdperk. PAR en Jesus-Leito hebben afgesproken om gezamenlijk over dit pad te communiceren, waarmee ze hun wederzijdse respect en dankbaarheid tonen.

Terwijl Jesus-Leito haar nieuwe hoofdstuk ingaat, blijft de vraag hoe deze verandering de dynamiek binnen het parlement en de partij zelf zal beïnvloeden. PAR staat voor de uitdaging om zich opnieuw te positioneren en te versterken in aanloop naar de verkiezingen van 2025. Met het vertrek van Jesus-Leito verliest de partij niet alleen een zetel, maar ook een sterk en ervaren lid met een rijke politieke geschiedenis.