1300 mensen in de rij voor steun

Foto: èxtra

1300 mensen staan in de rij voor een steunpakket van de overheid. Het ministerie van Sociale Zaken wordt volgens minister Koeiman overspoeld met telefoontjes naar nummer 9320. De regering doet een beroep op werkgevers en werknemers om samen oplossingen te vinden voor elkaars positie in deze crisis.



Duidelijkheid over het noodfonds voor bedrijven en zelfstandigen is er nog niet. Vandaag wordt bekend gemaakt wie aanspraak mag maken op steun en voor welk bedrag.