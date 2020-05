15-jarige wil ATM openbreken

27 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De politie heeft gisternacht een jongen nog geen 15 jaar oud aangehouden die van plan was een geldautomaat te overvallen.

De melding ging aanvankelijk over een inbraak in een appartement. Toen de politie binnen was zagen ze dat de plafondplaten waren weggehaald om bij de ATM te komen, die naast het appartement stond. Daar troffen ze ook de jeugdige overvaller aan met de nodige gereedschappen.

