Willemstad – De politie is op zoek naar de 16-jarige Juweely Ignatius. Zij is op 8 december uit de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao gevlucht.

Ignatius is voor het laatst gezien in een spijkerbroek, een blauw poloshirt en zwarte schoenen van het merk Puma. Heb je meer informatie over Ignatius dan kun je contact opnemen met de politie via 917 of anoniem via 108.

