1600 kilo drugs onderschept door Defensie en Kustwacht

WILLEMSTAD – Militairen aan boord van het Nederlandse marineschip de Zr.Ms. Groningen hebben afgelopen zondagochtend vroeg een drugstransport onderschept. De drugs was overboord geggoid, Uiteindelijk zijn er vijftig pakketen met in totaal 1600 kilo uit zee gevist.

De Kustwacht detecteerde het verdachte vaartuig als eerste in de Caribische Zee. Met ondersteuning van het een Dash-8-vliegtuig van de Kustwacht kwam de Groningen hierop in actie en volgde de verdachte go-fast boot de gehele nacht.

Daarna kwamen twee onderscheppings boten van het type FRISC van Defensie in actie, waarop de go-fast van koers veranderde om zo te proberen te ontkomen.

De smokkelaars gooiden brandstofvaten en pakketten drugs overboord om snelheid te winnen. Dat lukte, waardoor ze wisten te ontmoken. De contrabande is in beslag genomen en overgedragen aan de Korps

Politie Curaçao waar het meteen is vernietigd.