200 werknemers van de raffinaderij naar huis gestuurd

WILLEMSTAD – Er vallen opnieuw harde klappen bij de raffinaderij. Meer dan tweehonderd werknemers krijgen hun ontslag toegezegd. Zij zijn niet geselecteerd om in het vervolgtraject met Corc een rol te spelen. Dat gaat om iets meer dan 500 werknemers, van wie er 240 hun baan voorlopig houden.

Voorlopig, want een operator is er nog steeds niet. De raffinaderij moet sinds 20 augustus vorig jaar voldoen aan nieuwe normen voor onder andere zwaveldioxide, gelijk of beter dan die de WHO internationaal hanteert. Daardoor kan er niet meer met zwavel worden gestookt, zoals PdVSA en Shell eerder deden.

