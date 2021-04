2020: een kwart minder auto-ongelukken op Curaçao

22 Gedeeld

Het aantal ongelukken op Curaçao is in 2020 met bijna 3500 afgenomen. In 2019 registreerde Forensys nog 13.031 ongelukken, vorig jaar waren dat er 9.612, 26,2 procent minder. De daling begon in maart na het begin van de coronacrisis en kende een piek in april toen het land op slot ging vanwege Corona.

De cijfers zijn afkomstig uit het 2020-jaarverslag van Forensys, die voor de verzekeraars ongevalsstatistieken bijhoudt.

De eerste twee maanden van 2020 zagen een vergelijkbaar beeld qua ongelukken als het jaar ervoor. In maart nam het aantal ongelukken af met 414 (23,4 procent). In april was dat teruggelopen tot een alltime low van 392 ongelukken. Het jaar ervoor botsten nog 1709 auto’s op elkaar. Na april stijgt het aantal ongelukken weer om in december weer langzaam naar het niveau van 2019 te groeien.

Doden en gewonden

De maatregelen tegen Corona die leidden tot verminderde mobiliteit, zien we in 2020 ook terug in de statistieken met doden en gewonden. De 9612 ongelukken in 2020 leidden tot 2930 gewonden. Bij bijna een op de drie ongelukken (30,4 procent), moet er een ambulance aan te pas komen. Er vielen in 2020 zestien doden in het verkeer. Eén minder dan in 2019.

Bij driekwart van de ongelukken is sprake van twee voertuigen (77,3 procent). Bij bijna vijftien procent zijn drie of meer voertuigen betrokken.