21-jarige jongen vermist

WILLEMSTAD – De familie van Macardo Palmer is op zoek naar de 21-jarige jongen, die wordt vermist.

Hij is gisteren voor het laatst gezien nabij een toko in de Kadushistraat in Sta Rosa. Macardo had toen een witte muts op.

Hij is ongeveer 1,70 meter lang, heeft een normaal postuur, zwart kort geknipt haar en lichtbruine huidskleur. Hij draagt een kort baardje.

Macardo draagt een litteken aan de linkerkant net boven zijn lip.

De politie vraagt een ieder die hem gezien heeft of weet waar hij zich bevindt te melden via 917 of anoniem via 108.