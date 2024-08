Onderwijs 22 Studenten doen ervaring op in de Curaçaose toerismebranche Redactie 07-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – 22 studenten hebben hun deelnamecertificaten ontvangen tijdens de eerste editie van het Youth Tourism Experience (YTE) Programma. Dat was georganiseerd door het Curaçaose Toeristenbureau CTB in nauwe samenwerking met twaalf bedrijven in de toerismesector.

Het doel van het YTE-programma is om jongeren tussen de 15 en 17 jaar kennis te laten maken met de groeiende toerisme- en gastvrijheidsindustrie. Tijdens deze eerste editie van het YTE kregen de studenten de kans om tijdens een drie weken durende vakantiebaan te ervaren hoe het is om in deze sector te werken.

Het YTE-programma liep van 26 juni tot 6 augustus en begon met een Meet & Greet-tour, waarbij de studenten kennis maakten met alle bedrijven die aan YTE deelnamen. Dit gaf hen de gelegenheid om vragen te stellen en meer te leren over het werk dat elk bedrijf verricht.

Daarnaast volgden de studenten drie dagen workshops ter voorbereiding op hun vakantiebaan in de toerisme- en gastvrijheidssector. De workshops behandelden de volgende onderwerpen: communicatie en professioneel gedrag, klantervaring en dresscode, geldbeheer, discipline en zelfmanagement.

Aan het einde van de vakantiebaan namen de studenten deel aan een evaluatiesessie waarin zij hun ervaringen bespraken, wat goed ging, wat niet volgens plan verliep en hoe zij van plan zijn de opgedane kennis toe te passen in hun toekomstige studie- en loopbaan.

De bedrijven die deelnamen aan de eerste editie van YTE zijn: Avila Beach Hotel, San Marco Hotel, Dolphin Academy, Serena’s Art Factory, Brion City Hotel, Curaçao Ports Authority, TUI, Atlantis/FBTT, Fiesta Tours, Kunuku Aqua Resort, Coral Estate Luxury Resort, Curaçao Marriott Beach Resort en CTB.

