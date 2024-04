Politie en Justitie 31-jarige Curaçaoënaar gearresteerd voor het doodschieten van een hond Redactie 13-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie heeft donderdag een 31-jarige man uit Curaçao gearresteerd op verdenking van het doodschieten van een hond. De verdachte, bekend onder de initialen B.A.D., zou afgelopen zondag in de wijk Kanga niet alleen een hond hebben doodgeschoten, maar ook een man met een vuurwapen hebben bedreigd en mishandeld.

Na een intensieve zoektocht werd de verdachte donderdagochtend om kwart over zeven aangehouden op de Suffisantweg. Na de arrestatie heeft de politie een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de verdachte in Kanga. B.A.D. is voorgeleid aan een assistent-officier van justitie, die heeft besloten dat hij voorlopig vast blijft zitten in afwachting van verder onderzoek.