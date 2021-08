34.000 toeristen op Curaçao in juli

161 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het gaat steeds beter met het toerisme op Curaçao. In juli kwamen er ruim 34.000 toeristen naar het eiland, voor de pandemie waren dat er ongeveer 37.000.

Van de 34.000 toeristen kwamen er zo’n 22.000 uit Nederland. Ongeveer de helft van hen had een langdurig verblijf in de verschillende lokale resorts. 7600 toeristen kwamen vakantie vieren met een kort verblijf en komen dan bijvoorbeeld via de cruiseschepen op het eiland.

Volgens het CTB zit het toerisme Curaçao in 2021 op ongeveer 92% ten opzichte van twee jaar geleden, toen de coronapandemie er nog niet was.

