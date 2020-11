10 Gedeeld

Curacao telt vandaag 41 nieuwe coronabesmettingen. Van achttien van hen is de besmettingsbron duidelijk, bij de rest worden de contacten nog getraceerd of is de bron onduidelijk.

Een patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis. Daar liggen nu nog zeven mensen van wie drie op de intensive care. Twee patiënten die eerder positief besmet leken, zijn dat niet en mochten naar huis.

Er zijn op dit moment nog 467 mensen actief besmet.