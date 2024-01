47 composities met 21 muziekgroepen in Tumba 2024

WILLEMSTAD – In totaal hebben 47 zangers zich ingeschreven voor hun deelname aan de 52e editie van het Tumba Festival dit jaar. Zij worden begeleid door 21 muziekgroepen. Het Tumba festival is een van de grootste culturele events van Curaçao, die een centrale rol speelt in de viering van het carnaval.

In de muzikale competitie strijden lokale artiesten en bands om de eer om hun tumba gekozen te krijgen als het officiële carnavalslied van het jaar.

Tijdens het Tumba Festival presenteren de deelnemers hun originele tumba’s, die vaak gaan over actuele thema’s, sociale kwesties, of gewoon feestelijke en vrolijke onderwerpen.

Het festival vindt plaats in de aanloop naar het Curaçaose carnaval. Het hoogtepunt is de verkiezing van de Tumba Koning of Koningin, waarbij de winnende tumba wordt gekroond als het officiële lied voor het carnaval van dat jaar. Deze winnende tumba wordt dan tijdens de verschillende carnavalsactiviteiten en -parades gespeeld.

Niet alle zangers die gisteren kwamen voor de inschrijving zijn daadwerkelijk van de partij. Elk jaar weer blijkt dat sommige zangers en muziekgroepen afvallen.

Maar de planning van de eerste drie dagen van het festival is nu bekend met zeven optredende muziekgroepen per avond. Daarna volgende de finaledagen waarbij op vrijdag uiteindelijk de koning van de Tumba met zijn lied wordt gekozen.

Innovaties

De 52e editie van het Curaçaose Tumbafestival kent dit jaar een groot aantal innovaties. Belangrijke veranderingen omvatten de implementatie van een nieuw QR-codesysteem voor ticketcontrole, een herinrichting van de foodcourt, en een speciale app die fans de kans geeft om te stemmen tijdens de finaleavond.

Een andere opvallende innovatie is de introductie van een eigen streamingplatform, ‘Nos Tumba’, om de stijgende organisatiekosten, die met 40% zijn toegenomen, te dekken. Dit platform zal ook pay-per-view (PPV) opties bevatten.

Thema

Het thema van dit jaar, ‘Nos Playanan’ (Onze Stranden), zal prominent aanwezig zijn in het ontwerp en de decoratie van het festival. Dit thema, zo zegt de organisatie, is een bewuste keuze om de unieke culturele en natuurlijke schoonheid van Curaçao verder te promoten, vooral in een tijdperk waarin sociale media en streaming een grotere rol spelen.

Het grootste en langstlopende muziekfestival op Curaçao vindt plaats van 22 tot 26 januari.