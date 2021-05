80.000ste prik vandaag

23 Gedeeld

WILLEMSTAD – Als alles goed gaat, wordt vandaag de 80.000ste prik gezet. De teller staat daar vanochtend net iets onder. Ruim 44.000 mensen zijn al volledig gevaccineerd met twee prikken. Bijna 2500 geregistreerde mensen krijgen deze week hun eerste prik.

Omdat het aantal vaccinaties per dag terugloopt, gaat het prikcentrum in Sambil vandaag dicht. Wie daar een afspraak heeft, moet zich melden bij het WTC. Mobiele prikcentra gaan ook deze week de wijk in om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren.